sabato, Agosto 9, 2025
Attualità

L’Aquila, Un aiuto concreto per studenti e famiglie: via alle domande per il rimborso dell’abbonamento al trasporto scolastico AMA S.p.A

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Assessorato alle Politiche Sociali Educative e Scolastiche del Comune dell’Aquila conferma il proprio impegno a favore del diritto allo studio aprendo i termini per richiedere il rimborso o l’esenzione totale o parziale dell’abbonamento scolastico AMA S.p.A. per l’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa, destinata agli studenti tra gli 11 e i 19 anni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori), si rivolge alle famiglie con un ISEE fino a 10.000 euro e rappresenta un sostegno concreto per affrontare le spese legate agli spostamenti casa-scuola – si apprende dal portale web ufficiale. “Garantire alle famiglie il rimborso del trasporto scolastico significa dare continuit? allo studio, ma anche sostenere la loro serenit?. ? un impegno concreto dell’amministrazione Biondi che unisce politiche sociali ed educative e che rappresenta una scelta di equit?” dichiara l’assessore al ramo Manuela Tursini.Le domande potranno essere presentate fino al 4 ottobre 2025, utilizzando i moduli disponibili da luned? 11 agosto sui siti istituzionali del Comune dell’Aquila e di AMA S.p.A. e consegnandoli secondo le modalit? indicate nell’avviso –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

