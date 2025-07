L’Aquila, Un nuovo campo da padel a Preturo: l’ex scuola diventa centro aggregativo per la comunità. Vittorini: «Sarà un luogo di incontro generazionale, dove sport, cultura e socialità si uniscono»

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Proseguono i lavori nella frazione di Preturo, dove l’ex scuola elementare ? oggetto di un importante intervento di rifunzionalizzazione – Il progetto, gi? in corso, restituir? alla comunit? un edificio riqualificato e destinato a diventare un centro aggregativo a vocazione culturale, sociale e sportiva – si legge sul sito web ufficiale. L’intervento ? finanziato attraverso i fondi del Piano Nazionale Complementare (PNC), per un importo complessivo di 470.000 euro – riporta testualmente l’articolo online. ?Con un investimento iniziale di 400.000 euro – spiega Livio Vittorini, presidente della Commissione Bilancio del Comune dell’Aquila – abbiamo avviato un’opera strategica per il rilancio di queste frazioni – A questa cifra si sono aggiunti ulteriori 70.000 euro, ottenuti grazie a un costante impegno dell’amministrazione Biondi, in sinergia con l’Usra, nell’ambito dell’Ordinanza 109/2024 a firma del Commissario Guido Castelli, strumento fondamentale per integrare e rafforzare gli investimenti destinati al centro storico, alle periferie e alle frazioni.?Con le risorse disponibili sono gi? in fase di ultimazione i lavori di rifunzionalizzazione dell’edificio, mentre l’intervento per la realizzazione del nuovo campo da padel prender? il via a brevissimo, insieme al completamento delle sistemazioni esterne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo ? creare uno spazio moderno, accessibile e pienamente fruibile da tutta la comunit?.?La volont? dell’amministrazione – prosegue Vittorini – ? quella di sviluppare nelle frazioni centri di aggregazione generazionale, partendo dal recupero di edifici gi? esistenti, adeguati sotto il profilo sismico ed energetico, in una logica di sostenibilit? e resilienza – viene evidenziato sul sito web. ?Un intervento che si inserisce in una pi? ampia visione strategica: quella di una ricostruzione non solo fisica ma anche sociale e comunitaria, in cui la rigenerazione degli impianti sportivi e degli edifici comunali diventa simbolo virtuoso di una rinascita concreta e inclusiva –

