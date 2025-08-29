L’Aquila, Un nuovo defibrillatore pubblico all’Auditorium di Renzo Piano: L’Aquila sempre più città cardioprotetta

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Un nuovo defibrillatore pubblico ? stato installato presso l’Auditorium di Renzo Piano, al Parco del Castello, nell’ambito della campagna “L’Aquila citt? cardioprotetta”, che negli ultimi anni ha trasformato il capoluogo abruzzese in un modello di riferimento per il Centro Italia e nella citt? pi? all’avanguardia della regione sul tema – si apprende dal portale web ufficiale. L’installazione ? stata resa possibile grazie a un progetto promosso da Simona Buono, imprenditrice e punto di riferimento a livello nazionale nella distribuzione di defibrillatori che negli anni ? stata responsabile di numerosi progetti di pubblico accesso al defibrillatore – Lo strumento installato ? tra i pi? innovativi oggi disponibili in Italia: dotato di telecontrollo e geolocalizzazione, garantisce scariche fino a 360 J, ponendosi come esempio di avanguardia tecnologica e di salute pubblica – viene evidenziato sul sito web. “In un momento cos? significativo per la comunit? aquilana – dichiarano il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e il consigliere comunale Alessandro Maccarone – nel pieno della Perdonanza Celestiniana e alle porte di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, questo nuovo presidio rappresenta non solo un ulteriore tassello a tutela della salute, ma anche il frutto di una cultura diffusa della cardioprotezione che parte dal comune dell’Aquila e dimostra come nelle comunit? appenniniche del Centro Italia si stiano affermando sempre pi? pratiche virtuose di buona amministrazione e innovazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Con questo intervento rafforziamo un percorso che in pochi anni ha reso L’Aquila una delle citt? meglio cardioprotette del Paese e conferma la capacit? della nostra comunit? di unire tradizione e innovazione tecnologica, ponendo al centro la vita, la sicurezza e il benessere dei cittadini”.

