L’Aquila, un weekend di danza e musica mediorientale con “Specchi d’Oriente”

Arriva a L’Aquila “Specchi d’Oriente – riConoscersi per splendere in scena”, un weekend dedicato alla danza e alla musica orientale e indiana, promosso dall’A.S.D. Sensazione di Movimento. L’evento si svolgerà il 20 e 21 dicembre 2025 presso Movi&dance e vedrà la partecipazione di maestri di fama internazionale.

Questa iniziativa è aperta a danzatrici, danzatori, musicisti e appassionati, rappresentando un’importante occasione di crescita artistica e culturale per il territorio, in un momento in cui L’Aquila mostra un crescente interesse verso le arti e l’aggregazione.

“Specchi d’Oriente” si configura come un vero e proprio ponte tra culture e linguaggi, in linea con il percorso che porterà la città a diventare L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Non si tratta solo di un evento di intrattenimento, ma di un’esperienza viva che unisce e crea nuove connessioni, contribuendo al fermento culturale della città.

A sottolineare l’importanza culturale e formativa dell’evento sono Mardin e Midia Nazad, insegnanti e coreografe di Sensazione di Movimento, che affermano: “Oggi stiamo assistendo a un interesse crescente per la danza orientale: le iscrizioni ai corsi sono aumentate e si è abbassata anche l’età degli allievi. Per L’Aquila, questa è una conquista, un segnale che la città sta accogliendo nuove forme artistiche e modalità di espressione”. Riflessioni che si allacciano a una percezione errata di queste forme d’arte come “danze di serie B”. Le insegnanti evidenziano la crescente visibilità, citando anche il caso di Jovanotti, che ha portato la danza Bhangra sul palco di Sanremo.

Il weekend offrirà un programma ricco di attività, spaziando dalla danza orientale contemporanea e dalla ricerca espressiva, alla presenza scenica e alle fusioni moderne, grazie all’esperienza dell’atleta Serena Boselli. Parallelamente, ci sarà un approfondimento sulla musica mediorientale e indiana, condotto dal maestro Jamal Ouassini, aperto anche a musicisti con i propri strumenti. Le attività proseguiranno con un focus sulla danza classica araba e sull’estetica del Tarab, a cura di Valentina Mahira, e l’enfasi del Bhangra, proposto da Ravi Deep Kundan, in un modulo accessibile a tutti.

“Queste due giornate”, commenta Roberta Iannarelli, presidente dell’A.S.D. Sensazione di Movimento L’Aquila, “rappresentano un appuntamento prezioso per il nostro territorio. Portare a L’Aquila figure di riferimento internazionale è un’opportunità straordinaria. Possiamo confrontarci senza la pressione della competizione, creando rete, dialogo e collaborazione”.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile visitare le pagine social @sensazionedimovimentolaquila e @movidancelaquila. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Sensazione di Movimento L’Aquila invita tutti gli interessati a partecipare a questo evento che si preannuncia ricco di spunti culturali e artistiche esperienze.