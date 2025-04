L’Aquila, Una nuova targa è stata affissa a Porta Roiana, simbolo della rinascita e della valorizzazione delle mura urbiche dell’Aquila

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’evento, promosso dal Comune dell’Aquila e dal Rotary Club L’Aquila, celebra il restauro di Porta Roiana e il pi? ampio progetto di riqualificazione delle mura, un patrimonio storico e identitario di inestimabile valore per la comunit? aquilana – si legge sul sito web ufficiale. “Questa targa testimonia l’impegno costante del Comune e delle associazioni culturali nella valorizzazione delle mura urbiche,” ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Fabrizio Taranta – si apprende dal portale web ufficiale. “Grazie alla sinergia e alla tutela, questo patrimonio torna a essere luogo di incontro, scoperta e memoria per cittadini e turisti, rafforzando l’identit? della nostra comunit?.”Porta Roiana, restaurata e resa fruibile, ? parte di un pi? ampio progetto di valorizzazione delle mura urbiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Percorsi pedonali, illuminazione artistica e sicurezza: interventi che restituiscono alla citt? un simbolo della sua storia – viene evidenziato sul sito web. “Questi interventi restituiscono alla citt? un simbolo della sua storia – ha aggiunto l’Assessore – grazie alla preziosa collaborazione di istituzioni e associazioni, tra cui il Rotary Club L’Aquila, che ringraziamo sentitamente per il loro contributo – “”Un ringraziamento speciale va anche alla Compagnia delle Mura, che, grazie al rinnovo della convenzione nel 2022, coordina l’impegno di 11 associazioni nella cura e valorizzazione di specifici tratti delle mura urbiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Compagnia delle Mura e le associazioni aderenti svolgono un ruolo fondamentale nella tutela e promozione di questo patrimonio – ha sottolineato l’Assessore – e la loro collaborazione ? essenziale per il successo di questo progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. ““Dopo numerosi restauri a cura del nostro club che hanno impreziosito la citt? – dice la presidente del club Nicoletta Proietti – ecco un ulteriore tassello che rafforza la nostra identit? e memoria storica – Le mura dell’Aquila costituiscono l’antica cerchia muraria poste a difesa della citt? e rappresentano il confine del suo centro storico”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it