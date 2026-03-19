L’Aquila, Una pioniera dell’emancipazione femminile: L’Aquila rende omaggio ad Amalia Sperandio con il progetto “Marzo in Rosa”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Si ? svolto presso Palazzo Margherita l’incontro dedicato ad Amalia Sperandio, figura centrale nella storia culturale della citt? e simbolo di emancipazione femminile, inserito nel calendario di “Marzo in Rosa”, il programma di iniziative promosso dal Comune dell’Aquila per celebrare il ruolo delle donne nella societ?, nella cultura e nella storia – “Marzo in Rosa” rappresenta un momento di riflessione e approfondimento che ogni anno l’amministrazione comunale dedica ai temi delle pari opportunit?, della valorizzazione del contributo femminile e della promozione di una cultura inclusiva, attraverso eventi, incontri e testimonianze rivolti in particolare alle giovani generazioni.All’incontro hanno preso parte 42 studenti e studentesse del Liceo Artistico “F. Muzi”, protagonisti di un confronto diretto con Cesare Ianni, presidente dell’associazione Jemo ’Nnanzi, e Piercesare Stagni, storico del cinema, che hanno approfondito il valore storico, artistico e sociale dell’opera di Amalia Sperandio – Fotografa attiva tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, Sperandio ? oggi riconosciuta come una vera pioniera: in un’epoca in cui la presenza femminile nel mondo del lavoro e delle arti era fortemente limitata, riusc? ad affermarsi in un ambito innovativo come la fotografia, raccontando attraverso i suoi scatti la vita e i volti dell’Aquila di inizio secolo e contribuendo alla costruzione della memoria visiva della citt?.L’iniziativa si inserisce in un momento particolarmente significativo per la valorizzazione della sua figura: lo scorso 3 marzo, infatti, il Comune dell’Aquila ha ricevuto a Roma il riconoscimento nazionale “L’Italia delle donne”, promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunit? della Presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio per il lavoro di recupero e valorizzazione della memoria di Amalia Sperandio – recita il testo pubblicato online. “L’incontro di oggi – dichiara l’assessore alle Pari opportunit?, Ersilia Lancia – rappresenta un’occasione importante per trasmettere alle nuove generazioni il valore dell’emancipazione femminile attraverso esempi concreti e radicati nella nostra storia – si apprende dal portale web ufficiale. Amalia Sperandio ? stata una donna capace di affermarsi con determinazione in un contesto complesso, aprendo la strada a nuove possibilit? per le donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il recente riconoscimento ricevuto a livello nazionale conferma quanto sia fondamentale continuare a valorizzare queste figure, che hanno contribuito in modo significativo alla crescita culturale e sociale della nostra comunit?”. Negli ultimi anni, il Comune dell’Aquila ha promosso diverse iniziative per ricordare la fotografa – Tra queste, l’intitolazione di un belvedere nei pressi delle mura storiche, vicino a Porta Branconia, avvenuta grazie alla sollecitazione dell’associazione civica Jemo ’Nnanzi – precisa il comunicato. Inoltre, alcune sue fotografie storiche sono esposte lungo Corso Vittorio Emanuele, sulle recinzioni del cantiere dell’aggregato dei Quattro Cantoni, contribuendo a raccontare ai cittadini e ai visitatori la memoria visiva della citt? nel contesto del processo di ricostruzione – si apprende dalla nota stampa. L’incontro ha confermato il forte interesse della comunit?, e in particolare dei pi? giovani, verso percorsi di riscoperta della storia locale attraverso lo sguardo delle donne, nel segno di una memoria condivisa e inclusiva – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it