L’Aquila, Università: presentato il Piano strategico 2026-2031 dal rettore Graziosi

Lunedì 13 luglio 2026, alle ore 15:30, presso l’aula magna Vincenzo Rivera del centro congressi Luigi Zordan in piazza S. Basilio, si terrà la presentazione del Piano strategico 2026-2031 dell’Università degli Studi dell’Aquila. Il rettore dell’ateneo, Fabio Graziosi, insieme ai prorettori delegati e al direttore generale Pietro Di Benedetto, illustreranno gli obiettivi di sviluppo a medio e lungo termine, oltre alle azioni specifiche e alle risorse necessarie per raggiungerli.

Prima dell’inizio della presentazione, alle ore 15:00, è previsto un punto stampa con il rettore e il direttore generale, sempre presso il centro congressi Zordan. L’invito a partecipare all’evento è valido per giornalisti e operatori del settore.

Il Piano strategico rappresenta il principale documento di programmazione dell’Università degli Studi dell’Aquila e sarà fondamentale per definire la roadmap dell’ateneo nei prossimi cinque anni. Si tratta di un momento importante per l’istituzione accademica, che si appresta a delineare le proprie strategie per il futuro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Comunicazione e social network dell’Università degli Studi dell’Aquila ai seguenti recapiti telefonici: 0862 43 3175 | 2063 | 3155 | 3532 | 2202 | 2119 | 2068.