L’Aquila, Urbanistica: affidato studio progetto recupero e pedonalizzazione area stazione ferroviaria

Nuovo passo in avanti per la riqualificazione dell’area della stazione e delle novantanove cannelle – si apprende dalla nota stampa. ? stata firmata oggi la determina con cui il servizio Pianificazione e Urbanistica del Comune dell’Aquila ha affidato lo studio per il progetto di recupero e pedonalizzazione degli spazi situata a pochi metri da Borgo Rivera e dalla Fontana delle 99 cannelle – si apprende dalla nota stampa.

“L’obiettivo ? quello di realizzare un collegamento pedonale dalla stazione attraverso via Tancredi da Pentima fino ad uno dei monumenti simbolo dell’Aquila, le 99 cannelle: un intervento che comporter? vantaggi sia in termini di vivibilit? della zona sia di attrattivit? per i visitatori – aggiunge la nota pubblicata. Una strategia attuabile, per?, solo attraverso un allargamento del sedime stradale di collegamento tra il piazzale della stazione e il vicino passaggio a livello, pianificando poi il superamento di quest’ultimo con la progettazione di un passaggio sopraelevato” spiega l’assessore alle Politiche urbanistiche Francesco De Santis, che aggiunge “In tal senso sar? preziosa la collaborazione con Rfi per individuare un percorso progettuale condiviso che consenta di rendere l’arteria stradale pi? comoda e fruibile per gli automobilisti e poter, successivamente in una seconda fase, consentire la possibilit? di realizzare un’infrastruttura che consenta a Rete ferroviaria Italiana di eliminare il passaggio a livello”.

“? un’iniziativa strategica con cui verr? potenziata una porzione di territorio dove entro l’anno saranno completati i lavori per la realizzazione di parcheggi di scambio, a servizio di utenti dei mezzi pubblici (treni e bus), e che dar? un nuovo respiro, sotto il profilo urbanistico, ambientale e turistico di uno dei luoghi pi? importanti della nostra citt?” conclude l’assessore De Santis.

Lo studio sar? concluso e consegnato entro 90 giorni.

