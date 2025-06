L’Aquila, Urbanistica: De Santis, “Consiglio comunale approva Piano Quadro per i Tratturi. Colmata lacuna dopo 40 anni”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Con l’adozione del Piano Quadro Tratturi di questa mattina in Consiglio comunale viene colmata una significativa lacuna rimasta aperta per 40 anni”.Con queste parole l’assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione del Comune dell’Aquila, Francesco De Santis, ha commentato il via libera ad “uno strumento fondamentale per la tutela e la valorizzazione del territorio tratturale comunale” da parte dell’assise civica – si apprende dal portale web ufficiale. “Con il nuovo PQT (Piano Quadri Tratturi) – che dopo una fase di consultazione pubblica ? stato vagliato e approvato dalla Soprintendenza – ? stato ripristinato un quadro normativo chiaro, che permetta interventi di restauro, ristrutturazione, urbanizzazione e manutenzione delle aree compromesse, nel rispetto delle normative vigenti – precisa il comunicato. Per le zone non compromesse sar? invece garantita la tutela dell’originario assetto agricolo, consentendo interventi di lieve entit? senza alterazioni permanenti – Il precedente piano, adottato nel 1999, non ? mai stato approvato definitivamente ed ? ormai decaduto, lasciando le aree tratturali prive di uno strumento di tutela e di autorizzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo importante passo rafforza l’impegno dell’amministrazione nella salvaguardia e nella pianificazione urbanistica del nostro territorio”.

