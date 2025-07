L’Aquila, Urbanistica: De Santis, “Progetto S. Andrea fuori le mura. Più verde, parcheggi e spazi pubblici per la comunità”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Con l’attuazione dell’Accordo di Programma dell’area di Sant’Andrea fuori le mura oltre a riqualificare la zona metteremo a disposizione della citt? nuovi spazi pubblici, parcheggi e sar? valorizzata la cinta muraria insistente nel quadrante di via Campo di Fossa”.Lo ha sottolineato l’Assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione, Francesco De Santis nel corso di una conferenza stampa in cui ha elencato i punti qualificanti del programma di programma di recupero urbano denominato ‘Progetto unitario S. Andrea lungo le mura”.“Da un lato si proceder? alla delocalizzazione di quattro edifici esistenti con conseguente messa a disposizione di porzioni di terreno che saranno adibiti a verde attrezzato e parcheggi, di cui l’area ? fortemente carente – si apprende dalla nota stampa. – spiega l’assessore – Dall’altro, verranno ridotte le volumetrie di immobili delle nuove costruzioni, liberando la visuale sulle mura storiche, cos? come richiesto dalla Soprintendenza – viene evidenziato sul sito web. A progetto realizzato l’area si connoter? per una profonda riqualificazione caratterizzata da: messa in sicurezza del substrato geologico; sensibile diradamento edilizio in prossimit? delle mura storiche; nuova edilizia residenziale di qualit? antisismica, oltre che architettonica ed energetica; viabilit? aggiornata e nuove aree a parcheggio; spazi verdi attrezzati e percorsi pedonali per una migliore fruizione del contesto storico paesaggistico”.“Con la sottoscrizione dell’accordo – conclude De Santis – Si porta finalmente a compimento, almeno per la parte pubblica, il pieno recupero alla citt? di un’area di assoluto pregio storico e paesaggistico, afflitta da fragilit? morfologiche intrinseche aggravate da edilizia impattante e carenze di servizi, collegamenti e aree verdi, ponendo rimedio all’indifferenza con la quale la diversa temperie culturale in cui matur? il Piano Regolatore consent? tipologie edilizie vulnerabili, con carichi urbanistici inopportuni e brutalmente aggressivi su un’area delicata, e ancor pi? su quella che ? oggi una delle cinte murarie storiche meglio conservate sul territorio nazionale, meritevole, come tale, di condizioni di fruizione ideali – precisa la nota online. Il mio ringraziamento va al mio predecessore, e attualmente capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Daniele Ferella per aver intrapreso un percorso che oggi trova concretezza”.

