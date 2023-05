L’Aquila, Urbanistica: retrocessione aree edificabili, prorogati al 31 maggio i termini per le richieste

- Advertisement -

? stato prorogato al 31 maggio prossimo il termine entro il quale i cittadini interessati potranno avanzare istanza al Comune per la retrocessione di aree edificabili e di quelle oggetto di vincoli decaduti con nuova destinazione a uso agricolo o rispetto dell’abitato ai fini della riduzione del consumo del suolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo comunica l’assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione Francesco De Santis, che spiega: “In un mese di ‘Bando Verde’ abbiamo raggiunto gi? richieste per retrocessione a destinazione agricola per oltre 150.000 metri quadrati di terreno – riporta testualmente l’articolo online. Sono stati tantissimi gli aquilani interessati e per questo abbiamo deciso di prorogare di un altro mese la possibilit? di fare richiesta per aderire all’iniziativa volta a valorizzare il territorio e ridurre il consumo di suolo”.

Pertanto, si potr? presentare la relativa richiesta entro il 31 maggio 2023 con il relativo modulo (scaricabile dal sito del comune di L’Aquila dal seguente link: https://www.comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it/pagina1224_settore-pianificazione – html) con una delle seguenti modalit?: 1) consegna brevi mano presso l’Ufficio PRG del Comune, sito in L’Aquila, Via Avezzano 11, piano 3, tutti i marted? dalle ore 9:30 alle ore 17:00; 2) invio mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@comune – laquila – si apprende dal portale web ufficiale. postecert.it. ? possibile consultare il bando all’indirizzo https://www.albo-pretorio – recita il testo pubblicato online. it/albo/archivio4_atto_0_487064_0_3.html. Per informazioni: tel 0862.645728 o email urbanistica@comune – laquila – si legge sul sito web ufficiale. it.

