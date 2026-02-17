- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 18, 2026
L'Aquila, Valanghe, Santella: "Approvato in ii commissione l'aggiornamento della Carta del Rischio. Prevenzione e memoria guidano le scelte del Comune"
Attualità

L’Aquila, Valanghe, Santella: “Approvato in ii commissione l’aggiornamento della Carta del Rischio. Prevenzione e memoria guidano le scelte del Comune”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La Seconda Commissione consiliare del Comune dell’Aquila ha espresso oggi parere favorevole alla Delibera di Giunta n. 627 del 18 dicembre scorso con cui l’Ente prende atto della D.G.R. n. 4/2025 della Regione Abruzzo relativa alla Carta dei Rischi Locali di Valanga (C.R.L.V.) e aggiorna le procedure operative del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile Un passaggio amministrativo rilevante, che rafforza il sistema di prevenzione e pianificazione del Comune in materia di rischio valanghe, in un territorio che per caratteristiche morfologiche e altimetriche presenta aree esposte a questo tipo di pericolo – recita il testo pubblicato online. Il tema della sicurezza in montagna ? tornato tragicamente di attualit? nelle ultime settimane a livello nazionale – Per la comunit? aquilana, per?, il richiamo alla prudenza e alla responsabilit? non ? solo legato alla cronaca recente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il pensiero va inevitabilmente alla tragedia di Rigopiano, che continua a rappresentare una ferita aperta per l’intero Abruzzo e per il Paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una memoria che ? stata solennemente richiamata anche in occasione della cerimonia di apertura de L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, a testimonianza di quanto il ricordo di quelle vittime sia parte integrante dell’identit? e della coscienza collettiva del nostro territorio – L’aggiornamento della Carta dei Rischi Locali di Valanga e delle relative procedure operative non ? un atto formale, ma uno strumento concreto di tutela della pubblica incolumit?. Significa disporre di una mappatura aggiornata delle aree a maggiore criticit? e di un sistema di intervento chiaro e tempestivo, capace di attivarsi in modo coordinato in caso di emergenza – si apprende dal portale web ufficiale. La Seconda Commissione ha esaminato il provvedimento con scrupolo, approfondendo gli aspetti tecnici e normativi e verificando la piena coerenza dell’atto con il quadro regionale e nazionale di protezione civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il lavoro svolto ha consentito di valorizzare un impianto pianificatorio fondato su dati scientifici aggiornati e su procedure operative puntuali, nella consapevolezza che la prevenzione si costruisce attraverso scelte amministrative solide e lungimiranti.In un contesto segnato da cambiamenti climatici e da fenomeni meteorologici sempre pi? estremi, la prevenzione deve restare una priorit?. Questo significa aggiornare costantemente gli strumenti di pianificazione, rafforzare il coordinamento con Regione, Prefettura ed enti competenti, garantire il monitoraggio delle aree pi? esposte e assicurare un’informazione chiara alla cittadinanza e agli operatori del comparto montano e turistico – aggiunge testualmente l’articolo online. Con il parere favorevole espresso oggi, la Commissione ha compiuto un atto di responsabilit? nell’interesse della sicurezza della comunit? aquilana – L’atto sar? ora trasmesso al Consiglio comunale per la definitiva adozione da parte del Comune dell’Aquila – Guglielmo Santella Presidente della Seconda Commissione  consiliare – Comune dell’Aquila 

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

