L’Aquila, Venerdì in centro: 6 giugno primo appuntamento con iniziative in centro storico

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Venerd? 6 giugno primo appuntamento con l’edizione 2025 della manifestazione “I Venerd? in centro”, iniziativa promossa dal Comune dell’Aquila, dedicata al divertimento delle famiglie e dei bambini, che avr? luogo ogni venerd? del mese di giugno nelle principali piazze e vie del centro storico aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. Di seguito gli eventi in programma: Dalle ore 17.00 alle ore 20.00Giochi di una volta (Ludobus) – Piazza DuomoLaboratorio con materiali di riciclo e letture per bambini (Pirip?) – Piazza DuomoLaboratorio lego “Build the change” (Punto Luce L’Aquila Appstart Onlus) – Piazza DuomoL’Aquila e lo zoo di pietra, visita guidata – Partenza da Piazza Duomo, h 18 (Le visite di Carla) Prenotazioni al 349.7820922 o c/o Gazebo in Piazza DuomoSpettacolo bolle di sapone (Mago Dario) – Quattro CantoniMascotte itineranti Dalle ore 21.00 alle ore 23.00Flavia Massimo, violoncellista – Via VerdiImpronte d’autore trio – Piazza ChiarinoAut Aut – Piazza IX Martiri

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it