L’Aquila, Venerdì in centro, dopodomani terzo appuntamento

? in programma dopodomani, 23 giugno, il terzo appuntamento dell’edizione 2023 dei Venerd? in centro, l’evento promosso dal Comune dell’Aquila e dedicato al divertimento delle famiglie e dei bambini nelle principali piazze e vie del centro storico aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online.

Dalle 17 alle 20, a piazza Chiarino, l’associazione Mamme per L’Aquila organizza “La storia dell’antica Roma” (Laboratori Fantasy Mag); per prenotazioni, occorre contattare il numero 349.2693624.

Alle 18, lungo corso Vittorio Emanuele, nei pressi dei quattro cantoni, ? in programma “Man in bubbles, gags e trucchi con bolle di sapone”. Dalle 18 alle 23, sempre su corso Vittorio Emanuele, ma nell’area compresa tra gli incroci con via Sallustio e via Tre Marie, sono previsti due appuntamenti, “Giochi in legno & co – ” (Ludobus) e Giochi da tavolo –

Dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23 due spettacoli itineranti, con mascotte e trampolieri – Itinerante anche il concerto “Marching Band” con Emanuele Urso, dalle 18.30 alle 21, che si concluder? con l’esibizione finale a piazza Regina Margherita – si legge sul sito web ufficiale. Dalle 18.30 alle 20 gli studenti del Conservatorio allieteranno la serata al cortile di palazzo Natellis-Lopardi, in corso Vittorio Emanuele 119, con i concerti della Consulta –

Dalle 21 alle 23 sono previsti quattro appuntamenti musicali – precisa la nota online. Nella parte alta di piazza Duomo musica dal vivo con “Jammin Fools”, a piazza Nove Martiri si esibiranno Marco Rotilio e Paolo Buonomo, nella parte bassa di piazza Duomo “Le petits papiers” e a via Verdi Giuliano Molinari e Giuseppe Signori.

Gli eventi sono tutti gratuiti.

