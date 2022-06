L’Aquila, Venerdì in centro, il 24 giugno il secondo appuntamento: il centro storico parco giochi per bambini e famiglie

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Proseguono i “Venerd in centro”, iniziativa dedicata alle famiglie e al divertimento dei pi piccoli.

- Pubblicità -

Domani, venerd 24 giugno, infatti, previsto il secondo dei quattro appuntamenti in calendario (l’ultimo previsto il prossimo 8 luglio), con piazze e vie che si trasformeranno in luogo di socialit, di gioco e di festa con manifestazioni ludico-educative – si apprende dalla nota stampa.

“Dopo la prima serata – commenta il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – realizzata in forma ridotta a causa delle avverse condizioni metereologiche, che pure ha visto una significativa presenza di pubblico, gli eventi previsti per la giornata di domani sono raddoppiati, per consentire la pi ampia fruibilit di spazi e proposte e consentire ai pi piccoli di vivere a pieno ogni angolo della citt”.

Il dettaglio degli eventi:

Corso Federico II ospiter dalle 18 alle 23 gli spettacoli “Bolle di Sapone” e i Clown, che si alterneranno tra di loro insieme ai Trampolieri.

Piazza Duomo sar invece il set dei “Giochi di una volta” dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23, con il consueto allestimento di 30 postazioni di giochi in legno con i quali i bambini potranno imparare l’arte del gioco – recita il testo pubblicato online.

Corso Vittorio Emanuele ospiter un diverso spettacolo di Clown, mentre nel Cortile di Palazzo Cappa-Cappelli si terr il laboratorio di lettura ad alta voce “Favole al telefono di Gianni Rodari”, con la voce narrante di Luigi Verini, primo set previsto alle 18:30 con replica alle 21:15. Ancora su Corso Vittorio Emanuele, ci saranno le “Letture in Kamishibai” dalle 21 alle 23, tradizionale forma espressiva giapponese di teatro di immagini, nel quale figure di legno illustrano le storie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Cortile di Palazzo Natellis-Lopardi ospiter invece due laboratori musicali della durata di 45 minuti l’uno, il primo con inizio alle 18:30 e il secondo alle 21:30.

Per le vie e le piazze cittadine le Mascotte dei cartoon pi amati accompagneranno i bambini tra gli eventi e la Crazy Stompin’ marching Band allieter con i suoi ritmi swing/jazz l’intero percorso di eventi per tutto il pomeriggio e la serata – si legge sul sito web ufficiale.

La partecipazione alle manifestazioni libera e gratuita –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it