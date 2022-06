L’Aquila, VENERDÌ IN CENTRO, LA PRIMA SERATA IL 17 GIUGNO ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO PER BAMBINI E FAMIGLIE

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Tornano domani, 17 giugno, i “Venerd in centro”, appuntamenti dedicati alle famiglie e ai pi piccoli che si protrarranno fino all’8 luglio e che vedranno la realizzazione di eventi e manifestazioni nel centro storico dell’Aquila a partire dalle 18 e fino alle 23.

“Si inizia questo venerd con l’intrattenimento per i bambini – dichiarano il sindaco Pierluigi Biondi e il vice sindaco Raffaele Daniele – per permettere a tutti di vivere il centro storico e l’arrivo dell’estate aquilana – si apprende dal portale web ufficiale. Saranno quattro in tutto i venerd dedicati alle famiglie, momenti in cui si respirer un’atmosfera di gioia e di festa, imparando la socialit giocando”.

Nello specifico, Piazza Duomo ospiter i “Giochi di una volta by Associazione Koinonia -Ludobus ri.scossa”, durante i quali verranno montati 30 giochi in legno con personale dedicato alle spiegazioni e “Le storie del ragionier Bianchi – Favole e personaggi dalla penna di Gianni Rodari”, con la voce di Luigi Verini, a cura dell’Art factory. A Corso Vittorio Emanuele ci sar lo “Spettacolo Bolle di sapone” o bubble show, performance che, oltre ad essere uno dei trucchi pi conosciuti nel mondo della giocoleria, della magia e dell’intrattenimento per bambini, metter al centro giochi manuali e scenografie con le bolle colorate – recita la nota online sul portale web ufficiale.

La serata prosegue con due laboratori musicali lungo Corso Federico II e Corso Vittorio Emanuele durante i quali i bambini potranno sperimentare diversi strumenti musicali e suoni accompagnati dai docenti.

Il divertimento continuer per tutto il centro storico con gli spettacoli itineranti delle Mascotte dei personaggi dei cartoon pi amati dai bambini e con l’intrattenimento swing/jazz dei Crazy stompin’ marching Band con tre sessioni dalle 19 alle 23.

La partecipazione alle manifestazioni libera – si apprende dal portale web ufficiale. L’inizio previsto alle 18,30, con repliche alle 21,30.

In caso di maltempo gli spettacoli saranno trasferiti all’Auditorium del Parco del Castello e avranno inizio alle 17 per concludersi alle 21 con il concerto dei Crazy stompin’ marching Band.

