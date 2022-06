L’Aquila, Venerdì in centro, modifiche alla viabilità

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Per permettere lo svolgimento della manifestazione “Venerd in Centro”, il Comando della Polizia municipale dell’Aquila rende noto che nelle aree interessate dagli eventi la viabilit subir alcune modifiche – si apprende dalla nota stampa. In particolare, il 24 giugno e il 1 e l’8 luglio, dalle ore 18:00 alle ore 23:00, disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade: corso Federico II, nel tratto compreso tra via dei Giardini e piazza Duomo; corso Umberto I; parte alta di piazza Duomo, compresa tra corso Federico II e corso Vittorio Emanuele; piazza Palazzo; via Cavour, tratto via Sallustio/piazza Palazzo – Inoltre, istituito il senso unico di marcia con direzione viale Crispi in corso Federico II, tra via dei Giardini e viale Crispi.

