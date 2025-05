L’Aquila, Venerdì in centro: pubblicato Avviso per composizione cartellone eventi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune dell’Aquila informa che ? stato pubblicato l’Avviso finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte di realt? culturali interessate ad attivit? performative, laboratoriali e di intrattenimento, per la definizione di un calendario di eventi per l’edizione 2025 dell’iniziativa denominata “I Venerd? in Centro”, da svolgersi in aree del centro storico ogni venerd? nei mesi di maggio e giugno 2025, indicativamente nelle zone pedonali, nelle vie e nelle piazze – si apprende dalla nota stampa. In particolare, le attivit? si svolgeranno indicativamente dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per quanto riguarda le attivit? performative, laboratoriali, di intrattenimento dedicate ai bambini e alle famiglie, e dalle ore 21.00 alle ore 23.00 per quanto riguarda l’intrattenimento musicale, secondo un calendario che sar? definito sulla scorta delle proposte accoglibili, alla luce della preliminare verifica sulla compatibilit? delle stesse proposte con gli obiettivi dell’Ente, sulla disponibilit? degli spazi e delle risorse disponibili.L’Avviso ? rivolto a tutte le realt? del Terzo Settore, senza scopo di lucro, in possesso di tutti i seguenti requisiti: Si evidenzia che le proposte pervenute saranno esaminate medio tempore gi? a partire dal mese di maggio, onde consentire gli adempimenti necessari ai fini della composizione del programma di volta in volta necessario, e l’inserimento dell’iniziativa proposta nella programmazione dei singoli appuntamenti.Le domande di partecipazione al programma di cui al suddetto Avviso dovranno pervenire entro e non oltre le ore 9.00 del 3 giugno 2025 all’indirizzo: aqprogettispeciali@comune – laquila – si apprende dal portale web ufficiale. itL’Avviso ? pubblicato nella specifica sezione Avvisi del sito istituzionale dell’Ente, oltre che sull’Albo pretorio on line del Comune dell’Aquila raggiungibile dal seguente link: https://www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_1109.html

