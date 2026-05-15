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Politica

L’Aquila: Verrecchia accusa la sinistra di attaccare Marsilio per difendere l’Abruzzo

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Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è stato oggetto di critiche da parte della sinistra locale per aver inviato una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella riguardante il diritto alla salute degli abruzzesi, specialmente nelle aree interne. Secondo Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, tali attacchi dimostrano che l’opposizione preferisce la polemica strumentale anziché la difesa concreta degli interessi della regione.

Verrecchia sostiene che la sinistra abruzzese ha assistito passivamente alla redistribuzione delle risorse sanitarie che ha penalizzato regioni come l’Abruzzo, caratterizzate da territori montani e piccoli comuni. Marsilio ha avanzato la richiesta di parametri più equi nella distribuzione del Fondo Sanitario Nazionale per garantire servizi adeguati a tutti, indipendentemente dalla zona di residenza.

Il capogruppo di FdI sottolinea che la posizione del presidente Marsilio è dettata dall’amore e dalla responsabilità verso l’Abruzzo, a differenza dell’atteggiamento della sinistra che preferisce alimentare polemiche anziché difendere i diritti fondamentali dei cittadini. Verrecchia conclude che la sua formazione politica continuerà a lavorare per un sistema sanitario che garantisca pari dignità a tutti i territori abruzzesi, senza penalizzare le aree interne.

L’ufficio stampa conferma che la lettera è stata inviata il 14 maggio 2026 e riporta le dichiarazioni di Verrecchia senza aggiungere ulteriori dettagli.

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