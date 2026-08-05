L’Aquila, Verrecchia (FdI): “Approvato assestamento bilancio 2026-2028, oltre 60 milioni per investimenti”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, ha smentito le affermazioni del consigliere Silvio Paolucci riguardo all’assestamento al Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Abruzzo.

Verrecchia ha precisato che il Collegio dei Revisori ha richiesto alcuni chiarimenti sul progetto di legge n. 151/2026, ma che le strutture regionali competenti hanno prontamente fornito le risposte necessarie. Ha inoltre evidenziato che i debiti fuori bilancio segnalati dai dipartimenti regionali sono emersi dopo la chiusura dell’esercizio 2025 e possono essere finanziati grazie all’avanzo di amministrazione registrato dalla Regione Abruzzo.

L’approvazione dell’assestamento è stata possibile dopo la definitiva approvazione del Rendiconto della Gestione 2025, parificato senza riserve dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Questo ha permesso di mettere a disposizione del territorio oltre 60 milioni di euro di nuove risorse per investimenti, tra cui fondi per il trasporto pubblico locale, il contrasto allo spopolamento, interventi contro le avversità atmosferiche, la rigenerazione urbana, l’Agenzia regionale di Protezione Civile e la Committenza regionale.

Verrecchia ha infine criticato gli allarmismi del centrosinistra, sottolineando che la manovra approvata garantirà benefici concreti e immediati a cittadini, enti locali e comparti strategici dell’Abruzzo. La speranza è che il confronto sulle decisioni prese sia basato sui fatti e non su interpretazioni prive di fondamento.