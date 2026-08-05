- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Agosto 5, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaL’Aquila, Verrecchia (FdI): “Approvato assestamento bilancio 2026-2028, oltre 60 milioni per investimenti”
Politica

L’Aquila, Verrecchia (FdI): “Approvato assestamento bilancio 2026-2028, oltre 60 milioni per investimenti”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, ha smentito le affermazioni del consigliere Silvio Paolucci riguardo all’assestamento al Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Abruzzo.

Verrecchia ha precisato che il Collegio dei Revisori ha richiesto alcuni chiarimenti sul progetto di legge n. 151/2026, ma che le strutture regionali competenti hanno prontamente fornito le risposte necessarie. Ha inoltre evidenziato che i debiti fuori bilancio segnalati dai dipartimenti regionali sono emersi dopo la chiusura dell’esercizio 2025 e possono essere finanziati grazie all’avanzo di amministrazione registrato dalla Regione Abruzzo.

L’approvazione dell’assestamento è stata possibile dopo la definitiva approvazione del Rendiconto della Gestione 2025, parificato senza riserve dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Questo ha permesso di mettere a disposizione del territorio oltre 60 milioni di euro di nuove risorse per investimenti, tra cui fondi per il trasporto pubblico locale, il contrasto allo spopolamento, interventi contro le avversità atmosferiche, la rigenerazione urbana, l’Agenzia regionale di Protezione Civile e la Committenza regionale.

Verrecchia ha infine criticato gli allarmismi del centrosinistra, sottolineando che la manovra approvata garantirà benefici concreti e immediati a cittadini, enti locali e comparti strategici dell’Abruzzo. La speranza è che il confronto sulle decisioni prese sia basato sui fatti e non su interpretazioni prive di fondamento.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it