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Politica

L’Aquila, Verrecchia (FDI) replica all’opposizione: “Ricostruzione poco credibile” in Consiglio Regionale

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Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, ha replicato alle critiche dell’opposizione riguardo agli assenze avvenute durante i lavori del consesso. Verrecchia ha sottolineato che alcune assenze erano giustificate, mentre altre sono state causate da gravi motivi personali.

Il capogruppo ha denunciato l’atteggiamento della minoranza, definito poco rispettoso e strumentale, nel diffondere comunicati stampa strumentalizzando le assenze per sostenere che la maggioranza non avesse i numeri necessari. Verrecchia ha anche respinto le accuse legate alla discussione sulla legge elettorale, ricordando che la riforma era nel programma del centrodestra e che l’intento è mantenere gli impegni presi con gli elettori.

In merito agli assessorati e all’eventuale allargamento della Giunta, Verrecchia ha precisato che si tratta di una norma nazionale che altre Regioni stanno applicando per garantire maggiore funzionalità amministrativa, e che in Abruzzo l’eventuale operazione avverrebbe a costo zero.

Il capogruppo ha anche sottolineato che la maggioranza ha garantito il massimo coinvolgimento della minoranza sulla legge elettorale, nonostante i tentennamenti e cambi di posizione di quest’ultima. Verrecchia ha infine ribadito la compattezza del centrodestra, con il Presidente come guida importante, e ha espresso fiducia nei risultati del lavoro svolto.

L’Aquila, 12 maggio 2026 – Ufficio stampa Tiziana Le Donne.

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