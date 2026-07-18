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Politica

L’Aquila, Verrecchia(FdI) replica a Paolucci: “Applaudire il risanamento dei conti anziché contestare la Corte dei Conti”

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Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, ha replicato alle dichiarazioni del capogruppo del Partito Democratico Silvio Paolucci, sottolineando il risultato storico per la Regione Abruzzo rappresentato dal risanamento dei conti regionali.

Verrecchia ha criticato Paolucci per non aver riconosciuto il lavoro svolto dall’amministrazione Marsilio nel riassorbire un disavanzo pesante lasciato in eredità dal precedente governo di centro sinistra. Ha inoltre difeso il presidente Marco Marsilio, sottolineando che le analisi sulla situazione finanziaria si basano su atti ufficiali della Corte dei Conti, un organo terzo, indipendente e imparziale.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha contestato l’accusa di Paolucci secondo cui Marsilio avrebbe raccontato falsità, precisando che il presidente si è basato su dati e valutazioni ufficiali. Verrecchia ha anche ricordato che durante la gestione del centrosinistra alcune parifiche della Corte dei Conti non venivano neppure celebrate a causa della mancata presentazione dei rendiconti.

Verrecchia ha evidenziato che l’amministrazione Marsilio ha dovuto affrontare ulteriori sfide, come la dichiarazione di incostituzionalità della legge nazionale ‘spalma-debiti’, che ha comportato uno sforzo finanziario supplementare. Tuttavia, grazie al lavoro svolto, il disavanzo è stato definitivamente riassorbito.

Infine, Verrecchia ha sottolineato che il Partito Democratico dovrebbe riconoscere il risultato ottenuto dall’amministrazione Marsilio anziché cercare di contestarlo, poiché la chiusura dei disavanzi è un fatto certificato dagli organi competenti e non può essere smentito dalla propaganda politica.

L’Aquila, 17 luglio 2026.

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