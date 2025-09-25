L’Aquila, Vertenza Aura, Biondi: “Assenza dei vertici a tavolo istituzionale è mancanza di rispetto verso lavoratori e istituzioni”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Aura Materials anche al tavolo istituzionale convocato presso l’assessorato regionale alle Attivit? produttive ? un fatto gravissimo che conferma tutte le perplessit? gi? espresse nei giorni scorsi – aggiunge la nota pubblicata. Siamo di fronte a un atteggiamento che denota totale mancanza di rispetto verso le istituzioni e verso un territorio che ha creduto e investito in quel progetto, senza chiarezza sul futuro dello stabilimento aquilano e dei suoi lavoratori”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in seguito all’allarme lanciato dai sindacati sulla mancata presenza al tavolo istituzionale dei vertici Mival Connect, l’azienda che ha acquistato la propriet? di Aura a marzo 2025.“Mentre le lavoratrici e i lavoratori sono stati costretti a scioperare per far sentire la propria voce e presidiare la sede dell’assessorato, i vertici della societ? hanno preferito sottrarsi al confronto, senza fornire alcuna risposta concreta su piani industriali, garanzie occupazionali e prospettive di rilancio – recita il testo pubblicato online. ? un comportamento inaccettabile”, continua il sindaco Biondi.“Ribadisco quanto gi? affermato nei giorni scorsi, insieme al consigliere con delega alle Politiche del lavoro e crisi occupazionali, Fabio Frullo: non possiamo permettere che si giochi con il futuro dei lavoratori e con un sito strategico collocato nel cuore del Tecnopolo d’Abruzzo – Per questo continuo a ritenere necessario l’intervento degli organismi competenti – ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), Invitalia, Procura della Repubblica, Guardia di Finanza e Corte dei Conti – affinch? vengano accertate eventuali responsabilit? e chiarito se l’uso dei fondi pubblici, pari a 11 milioni di euro, sia stato corretto e coerente con gli obiettivi dichiarati”.Tra il 2015 e il 2016, infatti, l’asta pubblica con la quale lo stabile attualmente occupato da Aura Materials ? stato acquistato dall’allora Accord Phoenix – per met? dalla Finmek Solution e per l’altra met? tramite atto di compravendita con l’ente comunale – ? stata condotta con regole chiare e obblighi precisi a carico della parte acquirente finalizzati a garantire i livelli occupazionali dichiarati nella proposta per almeno 10 anni, pena, in caso contrario, la restituzione dell’immobile al Comune dell’Aquila – “Chi sceglie di operare in Abruzzo deve farlo per fare impresa, non per speculare – ribadisce Biondi – Le istituzioni locali e regionali non resteranno a guardare: continueremo a pretendere risposte e ad agire in ogni sede utile per tutelare i lavoratori, garantire il rispetto degli impegni assunti e difendere un patrimonio industriale che appartiene alla nostra comunit?”.

