L’Aquila, Vertenza Aura, incontro tra il Prefetto e delegazione del Consiglio comunale

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Una delegazione del Consiglio comunale dell’Aquila, guidata dal presidente Roberto Santangelo e composta dai consiglieri Fabio Frullo (Udc) e Paolo Romano (L’Aquila nuova), ha incontrato oggi pomeriggio il prefetto Giancarlo Di Vincenzo sulla questione della crisi occupazione allo stabilimento aquilano Aura – “Innanzitutto – ha spiegato Santangelo – abbiamo ringraziato il prefetto per la sollecitudine con cui ha inteso ricevere i rappresentanti consiliari in tempi brevissimi rispetto alla richiesta che gli era stata formulata – si apprende dal portale web ufficiale. A lui abbiamo consegnato l’ordine del giorno approvato all’unanimit? stamani dall’Aula per sostenere lavoratori e lavoratrici dell’azienda, a fronte di una previsione di esuberi del 50% della forza occupazionale”.“Inoltre – ha proseguito il presidente del Consiglio comunale – abbiamo riscontrato nel dottor Di Vincenzo un’ampia disponibilit? ad aprire un tavolo con i rappresentanti dei lavoratori e della propriet?, allo scopo di trovare una soluzione che scongiuri il baratro della disoccupazione per decine di maestranze e una conseguente di situazione di gravissimo disagio per altrettante famiglie”.

