L’Aquila, Via Avezzano, ok al nuovo parcheggio a servizio dell’asilo di Collemaggio

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Avezzano, a servizio dell’asilo nido che sorger? nell’area di Collemaggio – L’opera prevede la realizzazione di 18 posti auto e sar? finanziata con 240mila euro di fondi Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR destinati alle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016. L’intervento rientra nella pianificazione collegata alla costruzione del nuovo asilo, che accoglier? 45 bambini e che ? finanziato con 1 milione di euro, sempre con risorse PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”.“Un intervento di prospettiva e che testimonia un lavoro di programmazione rispetto ai molti progetti in corso – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Cos? garantiamo servizi adeguati e funzionali alle nuove strutture educative che stiamo realizzando, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta per le famiglie e creare spazi sicuri, accessibili e moderni – precisa il comunicato. La costruzione dell’asilo e del parcheggio di via Avezzano si inserisce in una pi? ampia strategia di riqualificazione e valorizzazione dell’area di Collemaggio, che sta tornando a essere un luogo vitale e centrale per la citt?”.

