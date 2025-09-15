- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 15, 2025
Attualità

L’Aquila, Via Avezzano, ok al nuovo parcheggio a servizio dell’asilo di Collemaggio

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Avezzano, a servizio dell’asilo nido che sorger? nell’area di Collemaggio – L’opera prevede la realizzazione di 18 posti auto e sar? finanziata con 240mila euro di fondi Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR destinati alle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016. L’intervento rientra nella pianificazione collegata alla costruzione del nuovo asilo, che accoglier? 45 bambini e che ? finanziato con 1 milione di euro, sempre con risorse PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”.“Un intervento di prospettiva e che testimonia un lavoro di programmazione rispetto ai molti progetti in corso – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Cos? garantiamo servizi adeguati e funzionali alle nuove strutture educative che stiamo realizzando, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta per le famiglie e creare spazi sicuri, accessibili e moderni – precisa il comunicato. La costruzione dell’asilo e del parcheggio di via Avezzano si inserisce in una pi? ampia strategia di riqualificazione e valorizzazione dell’area di Collemaggio, che sta tornando a essere un luogo vitale e centrale per la citt?”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

