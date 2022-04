L’Aquila, Via Salaria Antica Est, consegnati lavori secondo lotto sistemazione area dismessa 

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Sono stati consegnati questa mattina i lavori per la realizzazione del secondo lotto di opere per la riqualificazione dell’area dismessa tra via Salaria Antica Est e Fulvio Muzi, a ridosso del progetto Case di Sant’Antonio e della scuola primaria Gianni Rodari.

Gli interventi riguarderanno una superficie di 6.600 metri quadrati di terreno, dove presente un accumulo derivante dagli scavi per la costruzione nel post sisma del complesso residenziale, che verr sbancata, riportata al livello della superficie stradale e sistemata attraverso un’attivit di pulizia e decespugliamento –

200mila euro il costo dell’operazione che sar conclusa in sessanta giorni.

