L’Aquila, Viabilità: 12 e 13 maggio chiusura al transito veicolare di via Sallustio

Il Comando di Polizia municipale rende noto che domani, gioved 12 maggio, e venerd 13, dalle 7:00 alle 17:00, sar interdetto alla circolazione veicolare il tratto di via Sallustio compreso tra via Camponeschi e via Cavour per procedere allo smontaggio di una gru posizionata in via degli Scardassieri.

Nel periodo della chiusura, la parte alta di via Sallustio sar raggiungibile da piazza Duomo percorrendo via Marrelli, mentre in uscita sar possibile utilizzare via Patini in direzione piazza Duomo, oppure percorrere via Cavour/piazza Palazzo, per poi proseguire in direzione via San Bernardino o, in alternativa, verso via Camponeschi/via Fontesecco/via XX Settembre – si apprende dalla nota stampa.

