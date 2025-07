L’Aquila, Viabilità: 1,7 milioni per nuova strada a servizio polo scolastico a Gignano

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Ammonta a 1,7 milioni la somma che il Comune impiegher? per realizzare la nuova viabilit? a servizio del nuovo polo scolastico situato in localit? Gignano – riporta testualmente l’articolo online. ? quanto prevede la determinazione a contrarre pubblicata sul sito istituzionale dell’ente in vista della realizzazione del plesso che, una volta completato, accoglier? una scuola dell’infanzia e una scuola primaria per un totale di circa 400 bambini – precisa il comunicato. L’affidamento dei lavori avverr? mediante procedura negoziata – si apprende dal portale web ufficiale. “Si tratta di un intervento molto atteso dalla comunit?, non soltanto funzionale al polo d’istruzione Torretta-S.Elia-Gignano, ma anche pensato per preservare la qualit? urbana del quartiere; un intervento che segna un ulteriore tassello della strategia adottata da questa Amministrazione per l’edilizia scolastica” ha dichiarato il Sindaco Pierluigi Biondi.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it