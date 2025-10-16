- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Ottobre 16, 2025
Attualità

L’Aquila, Viabilità: affidati lavori per nuova strada a servizio polo scolastico Gignano da 1,7 milioni euro

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sono stati affidati i lavori per la realizzazione della nuova viabilit? a servizio del nuovo polo scolastico situato in localit? Gignano – 1,7 milioni il costo dell’infrastruttura che il Comune investir? per migliorare la viabilit? dell’area con particolare riferimento a quella che insiste nel sito in cui ? prevista la realizzazione del plesso che, una volta completato, accoglier? una scuola dell’infanzia e una scuola primaria per un totale di circa 400 bambini.? di otto mesi la durata prevista degli interventi.“Con questa operazione – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – rispondiamo non solo all’esigenza di creare un collegamento funzionale per il polo scolastico Torretta-S.Elia-Gignano ma forniamo una risposta alle attese della comunit? e dei residenti che da tempo attendono un miglioramento significativo sulla viabilit? locale della zona”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

