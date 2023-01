L’Aquila, Viabilità, al via i primi interventi frutto dell’intesa tra Provincia e Comune dell’Aquila. Cucchiarella: “Presto altri risultati importanti per il territorio in virtù di questo accordo”

- Advertisement -

Migliorare la sicurezza stradale per tutti gli utenti – precisa la nota online. ? questo l’obiettivo che si pone l’intesa tra Provincia e Comune dell’Aquila, per interventi che verranno realizzati sulle strade del territorio comunale, in particolare su quelle di competenza provinciale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“Grazie all’attenzione della consigliera provinciale Gabriella Sette, delegata alla viabilit? per l’amministrazione Provinciale dell’Aquila, al vice presidente Vincenzo Calvisi e alle puntuali strutture tecniche di Provincia e Comune – ha spiegato l’assessore alla Polizia municipale, Sicurezza stradale ed alla Vivibilit? e Valorizzazione delle frazioni, Laura Cucchiarella – nei prossimi mesi vedremo realizzate opere a lungo attese in diverse zone della nostra citt?. Un primo esempio di questa unione sar? la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati sulla strada provinciale 33 di Coppito, all’altezza del rettilineo di Preturo, in corrispondenza con il centro abitato della popolosa frazione”. L’assessore Cucchiarella ha precisato che “gi? nella scorsa consiliatura erano emerse diverse criticit? nella zona, portate all’attenzione dall’ex consigliere leghista Roberto Junior Silveri – precisa il comunicato. Proprio grazie a lui si inizi? a pensare a quale tipo di soluzione adottare – ha proseguito l’assessore Cucchiarella – per costringere gli automobilisti a rispettare i limiti di velocit?, la cui infrazione ha contribuito a causare gravi incidenti, anche mortali, nel corso degli anni – precisa il comunicato. In virt? poi dell’interesse mostrato nei confronti della frazione da parte del consigliere Livio Vittorini, col quale unitamente ai tecnici abbiamo svolto diversi sopralluoghi, siamo addivenuti a questo intervento che verr? eseguito dalla Provincia in sede di rifacimento del manto stradale proprio sulla Provinciale 33″.

“Altri interventi verranno pianificati nel breve periodo – ha concluso l’assessore Cucchiarella – per ovviare alla situazione di caos a Fonte Cerreto e per mettere in sicurezza le strade della frazione di Roio, sempre grazie agli interventi che la Provincia ha in programma di realizzare nel corso di questo anno”.

