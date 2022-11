L’Aquila, Viabilità: chiusura della carreggiata stradale in via Madonna di Pettino

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Comando di Polizia municipale dell’Aquila rende noto che, per consentire la realizzazione di un elettrodotto interrato, fino alle 7:00 di domani mattina, 16 novembre, la viabilit? urbana di via Madonna di Pettino subir? alcune modifiche temporanee alla circolazione – In particolare, la suddetta strada sar? chiusa al transito veicolare a partire dalla rotatoria con via della Comunit? Europea e via Leonardo da Vinci, fino all’incrocio con via Antica Arischia, fatta eccezione per il solo traffico degli autoveicoli leggeri diretto verso il plesso scolastico in via Madonna di Pettino e verso le abitazioni private – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Si invitano gli utenti della strada a rispettare le disposizioni indicate nell’ordinanza consultabile all’albo pretorio a questo indirizzo https://www.albo-pretorio – it/albo/archivio4_atto_0_466004_0_2.html

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it