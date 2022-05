L’Aquila, Viabilità: chiusura via dei Medici dal 23 maggio al 22 giugno

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il Comando della Polizia Municipale dell’Aquila rende noto che da luned 23 maggio e fino al prossimo 22 giugno, con ordinanza n. 224/T/2022, stata disposta la chiusura al traffico veicolare di un ampio tratto di via dei Medici, nella zona ovest della citt, per consentire i lavori di adeguamento sismico del viadotto autostradale Fosso Vetoio che interseca la suddetta arteria – viene evidenziato sul sito web.

- Pubblicità -

Nel periodo indicato, pertanto, non sar possibile utilizzare via dei Medici per il collegamento tra la statale 17 e la statale 80, tuttavia rimane salva la possibilit di accesso per i residenti e per gli utenti delle attivit commerciali e non, presenti in zona, a monte e a valle del tratto interdetto; consentito, altres, il transito dalla statale 80 in direzione via Pasquale Ficara verso i plessi scolastici e l’ospedale San Salvatore – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Si raccomanda di utilizzare, per quanto possibile, percorsi alternativi e di prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale temporanea e alle indicazioni dei movieri presenti agli accessi dell’area interdetta –

L’ordinanza di chiusura e la relativa planimetria sono consultabili al seguente link: https://trasparenza – viene evidenziato sul sito web. comune – laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_501380_726_1.html

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it