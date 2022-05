L’Aquila, Viabilità: chiusura via Sallustio dal 16 al 25 maggio

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Comando di Polizia Municipale rende noto che da luned prossimo, 16 maggio, fino a mercoled 25 maggio, per consentire la demolizione di un edificio ATER saranno chiuse al traffico via Sallustio (nel tratto compreso tra via Gaglioffi e via Cavour) e via Camponeschi, quest’ultima con eccezione per i soli residenti.

Durante il periodo di chiusura, il traffico in discesa proveniente dalla parte alta di via Sallustio/piazza Duomo sar deviato su via Cavour verso piazza Palazzo e successivo obbligo verso via san Bernardino; contestualmente verr invertito il senso di marcia di via Bafile e piazza Palazzo, con indirizzamento del traffico sempre verso via San Bernardino – aggiunge testualmente l’articolo online.

Pertanto, si evidenzia che sar possibile raggiungere via San Bernardino solo percorrendo la direttrice piazza Duomo, via Marrelli, via Cavour, piazza Palazzo e corso Principe Umberto – riporta testualmente l’articolo online.

Successivamente, dal 26 maggio al 5 giugno via Sallustio sar riaperta parzialmente al transito con un restringimento della carreggiata regolato con senso unico alternato, mentre rester chiusa al transito via Gaglioffi.

