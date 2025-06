L’Aquila, Viabilità: Cucchiarella e Nardecchia, “In corso interventi per garantire più sicurezza sulle strade di Monticchio e Civita di Bagno”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Saranno completati a breve i lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e di installazione delle bande sonore sulle intersezioni stradali confluenti negli abitati delle frazioni di Monticchio e di Civita Di Bagno – recita il testo pubblicato online. Gli interventi sono a cura dell’Ufficio di Sicurezza Stradale del Comune Dell’Aquila”. a darne conto sono l’Assessore con delega alla Vivibilit? e valorizzazione delle frazioni Laura Cucchiarella e la Consigliera comunale Gloria Nardecchia (Udc).“Questi interventi, concertati con l’Assessore Cucchiarella e l’Amministrazione Provinciale, che ringrazio, – precisa Nardecchia – dimostrano l’attenzione riposta alla tutela della sicurezza stradale e dell’incolumit? dei cittadini da parte dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Pierluigi Biondi che continuer? a adoperarsi in tal senso – aggiunge testualmente l’articolo online. Ringrazio il personale tecnico e degli uffici che ha contribuito al raggiungimento dell’obiettivo”.Prosegue Cucchiarella “Gli interventi in questione prevedono, oltre alla installazione delle bande sonore e di preavviso anche l’apposizione della segnaletica verticale con lanterne lampeggianti, al fine di richiamare l’attenzione di automobilisti e motociclisti che, spesso, accedono ad alta velocit? nei centri abitati, mettendo a rischio l’incolumit? di pedoni e ciclisti – Questi interventi dimostrano ulteriormente come l’attenzione alla sicurezza stradale sia al centro dell’agenda politica dell’Amministrazione e smentiscono, inconfutabilmente, critiche aprioristiche e capziose sollevate da una parte delle forze politiche di centrosinistra”.“Ulteriori interventi di sicurezza stradale e segnaletica sono in corso di realizzazione su tutto il territorio con l’obiettivo di supportare l’encomiabile lavoro svolto dagli Agenti della Polizia municipale, quotidianamente impegnati nel controllo del territorio comunale – Ringrazio L’Amministrazione Provinciale con la quale, attraverso un proficuo lavoro di squadra, abbiamo individuato i tratti delle S.P. 36,37 e 5bis idonei alla realizzazione dei rallentatori – Il mio appello, infine, ? rivolto agli utenti della strada, invitandoli a comportarsi coscientemente alla guida ed a rispettare il Codice della Strada” conclude l’Assessore Cucchiarella – si legge sul sito web ufficiale.

