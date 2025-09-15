L’Aquila, Viabilità: da lunedì 15 settembre cambia senso di marcia in via Fortebraccio 

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Da luned? 15 settembre cambia il senso di marcia in via Fortebraccio, con percorrenza in salita da via Caldora verso via San Bernardino – A partire dalle 6:30 di luned? personale del Servizio segnaletica del Comune sar? a lavoro per il ripristino della viabilit? (modificata nel corso delle scorse settimane per consentire lo svolgimento degli appuntamenti del cartellone estivo promosso dall’amministrazione) con il supporto di agenti della Polizia municipale – Si invita a prestare attenzione sia alla rinnovata segnaletica sia alle indicazioni che verranno fornite agli automobilisti dal personale di PM.
