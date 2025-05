L’Aquila, Viabilità: Festa di San Bernardino, modifiche alla circolazione in centro domenica 18 maggio

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In vista delle manifestazioni legate alle celebrazioni di San Bernardino da Siena il Comando di Polizia municipale ha emesso una ordinanza con cui vengono disposte una serie di modifiche alla viabilit? in centro storico per domenica 18 maggio – recita il testo pubblicato online. In occasione del concerto in programma domenica 18 maggio alle ore 20:30 sul sagrato della Basilica di San Bernardino dalle ore 20 alle ore 24 sono state emesse le seguenti disposizioni:1. Istituzione del divieto di transito in via San Bernardino (tratto via Fortebraccio piazza San Bernardino) e piazza San Bernardino, con contestuale:a – si legge sul sito web ufficiale. deviazione del traffico su via Fortebraccio, per i veicoli provenienti da corso Principe Umberto;b. deviazione del traffico veicolare verso via Maiella, per i veicoli provenienti da via Panfilo Tedeschi.2. Inversione di marcia di via Fortebraccio e via Caldora (tratto via Strinella/porta Bazzano) in direzione via Strinella, con contestuale obbligo di svolta a destra in direzione via Fortebraccio per i veicoli provenienti da via San Crisante – Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa ludico formativa “Pompieropoli” a cura dei Vigili del Fuoco, inoltre, sempre per la giornata di domenica 18 maggio viene disposto dalle ore 14 alle ore 20 il divieto di sosta in Largo Pischedda – viene evidenziato sul sito web.

