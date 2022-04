L’Aquila, Viabilità: gli interventi programmati e le zone interessate dalle modifiche

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Per consentire l’esecuzione dei lavori di sistemazione della pavimentazione stradale, da oggi, 28 aprile, fino a domani, 29 aprile, con ordinanza del Settore Opere pubbliche d’intesa con la Polizia Municipale stata disposta la chiusura temporanea al transito veicolare in via della Mainetta in localit Coppito, dalle ore 9.00 alle 18.00, limitatamente al tratto stradale finale a senso unico – aggiunge testualmente l’articolo online.

In programma ulteriori interventi previsti per il mese di maggio – riporta testualmente l’articolo online.

Dal 2 al 4 maggio divieto di transito e di sosta veicolare su ambo i lati in via della Chiusa, localit Roio Poggio, per chiusura temporanea della carreggiata stradale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Dal 2 al 20 maggio restringimento temporaneo della carreggiata con divieto di sosta per lavori su viale Alcide de Gasperi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. Urbani e quella con via Cardinale Mazzarino, e in via Cardinale Mazzarino all’altezza del civico 2.

Dal 5 al 6 maggio, dalle 8:00 alle 17:00, divieto di sosta zona con rimozione su entrambi i lati e senso unico, regolato da movieri o impianto semaforico mobile, all’Aquila in via Sallustio, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Cavour e quella con Via Camponeschi.

