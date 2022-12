L’Aquila, Viabilità, in vigore una nuova zona a traffico limitato tra il corso, via Fortebraccio e Santa Giusta

- Advertisement -

? entrata in vigore la nuova zona a traffico limitato denominata “Ztl 3”, compresa tra corso Vittorio Emanuele, via Fortebraccio e piazza Santa Giusta – si apprende dal portale web ufficiale. Lo rende noto l’assessore Laura Cucchiarella, di concerto con il comando di Polizia municipale – si apprende dalla nota stampa. Lo stesso assessore precisa che sar? mantenuto aperto alla circolazione l’asse viario formato da via Santa Giusta e via delle Grazie, per garantire il collegamento tra la zona della Villa Comunale e quella di San Bernardino –

Per accedere alla nuova zona a traffico limitato i residenti e le altre categorie previste dal regolamento di Polizia municipale dovranno essere muniti del Citypass; il permesso pu? essere richiesto online attraverso il portale dedicato “CitypassAQ”, raggiungibile all’indirizzo https://serviziweb.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it o tramite il link presente sulla home page del sito istituzionale del Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Per accedere al servizio si deve disporre dello Spid (Sistema Pubblico di Identit? Digitale) o delegare una persona che ne sia in possesso a presentare la richiesta – si legge sul sito web ufficiale.

“A tal proposito – spiega l’assessore Cucchiarella – si coglie l’occasione per ricordare che a fine mese scadono i Citypass 2022 per la circolazione nelle zone a traffico limitato, aree pedonali e zone a rilevanza urbanistica e che, pertanto, ? necessario presentare, sempre attraverso il portale CitypassAQ, la domanda di rinnovo per l’anno 2023”.

“Nell’ottica di una semplificazione della gestione della sosta nelle aree riservate ai residenti – ha concluso l’assessore Cucchiarella – si ? proceduto ad una razionalizzazione delle zone di rilevanza urbanistica vigenti, individuando due sole aree denominate “ZRU 1” e “ZRU 2” divise dall’asse corso Vittorio Emanuele/corso Federico II, all’interno delle quali i titolari di Citypass Residenti potranno usufruire di tutte le aree di sosta ad essi riservate”.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune dell’Aquila, sezione Servizi, pagina “Polizia Municipale – Notizie viabilit? e accesso centro storico”, oppure ? possibile richiederle via mail all’indirizzo citypass@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it

