L’Aquila, Viabilità, istituite nuove isole pedonali permanenti e per il periodo estivo

Una pedonalizzazione permanente e alcune temporanee, per il solo periodo estivo, sono state istituite dalla giunta comunale dell’Aquila, che ha approvato stamani un’apposita deliberazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. In particolare, l’isola pedonale permanente riguarda via San Josemaria Escriv? nel tratto adiacente la basilica di Santa Maria di Collemaggio, mentre dal 20 maggio al 24 settembre saranno pedonalizzate per l’intera giornata via Simeonibus (da via dell’Arcivescovado a via dei Ramieri), via del Suffragio, via Rosso Guelfaglione (tratto compreso tra via Bazzano e via Cimino), via Dragonetti, via Roio (da via Scardassieri a piazza Duomo), via delle Aquile, via degli Scardassieri (da via Burri a via delle Aquile), piazza Santa Margherita (nel tratto adiacente palazzo Margherita) e chiassetto Sant’Amico – aggiunge testualmente l’articolo online.

“La pedonalizzazione permanente di via Escriv? – ha spiegato l’assessore alla Polizia locale, Laura Cucchiarella – ? legata al fatto che quell’area di Collemaggio a fianco della basilica ? stata completamente riqualificata, con la sistemazione della gradinata gi? in occasione della visita di Papa Francesco lo scorso 28 agosto e la connessa ripavimentazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questa ragione, ? volont? dell’amministrazione renderla pienamente e permanentemente fruibile per tutti i cittadini e i visitatori attraverso l’interdizione al transito veicolare”.

“Quanto a quelle temporanee per la stagione estiva – ha proseguito l’assessore Cucchiarella – si tratta di un’integrazione della rete delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato gi? esistenti, in considerazione della rilevante frequenza di cittadini e turisti durante la bella stagione – si apprende dalla nota stampa. Anche questo provvedimento va nella direzione degli indirizzi dell’amministrazione comunale, che intende alimentare il processo di riappropriazione del centro storico da parte della cittadinanza e quello mirato a fornire un ausilio per il rilancio delle attivit? commerciali e turistiche”.

L’assessore Cucchiarella ha precisato che nei prossimi giorni la polizia municipale provveder? a redigere l’ordinanza conseguente “con la quale – ha concluso – saranno definite le modalit? delle pedonalizzazioni disposte dalla giunta e le deroghe, in particolare a salvaguardia dei residenti”.

