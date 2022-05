L’Aquila, Viabilità: lavori e modifiche temporanee alla circolazione

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Il comando di Polizia municipale dell’Aquila rende noto che, al fine di consentire l’esecuzione di lavori che interesseranno alcune zone della citt, la viabilit urbana subir alcune modifiche temporanee – si apprende dalla nota stampa.

Per lavori di metanizzazione previsto dal 3 al 28 maggio il divieto di sosta, con rimozione su entrambi i lati, in via Francesco Paolo Tosti, nel tratto compreso tra l’intersezione con via della Conduttura e quella con viale Aldo Moro –

Pervisti due interventi per il 5 maggio

dalle ore 7.00 alle 17.00, restringimento temporaneo della carreggiata con divieto di sosta, con rimozione su entrambi i lati e istituzione del senso unico alternato regolato da movieri, in via Carlo Chiarizia, tratto prospicente il fabbricato censito dal Catasto del Comune dell’Aquila alla particella n. 1533, foglio n. 87, per una lunghezza di 20 ml.

dalle ore 8.00 alle 17.00 restringimento temporaneo della carreggiata con divieto di sosta, con rimozione su entrambi i lati, in corso Vittorio Emanuele, all’altezza dell’intersezione con largo Tunisia – si apprende dal portale web ufficiale.

Le ordinanze dei vigili urbani possono essere consultate sul sito istituzionale a questo indirizzo https://trasparenza

