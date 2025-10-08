L’Aquila, Viabilità: lavori edificio Corso Federico II, modifiche temporanee alla circolazione stradale il 10 ottobre

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Per consentire l’esecuzione delle operazioni necessarie all’esecuzione dei lavori su un edificio situato in Corso Federico II (civici 33-35-37) e il posizionamento di una autobetoniera per il getto di calcestruzzo, il Comando di Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con cui, venerd? 10 ottobre, dalle ore 7 alle ore 19, vengono disposte delle modifiche temporanee alla viabilit?In particolare, il provvedimento prevede:
