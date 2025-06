L’Aquila, Viabilità: lavori in via Persichetti, modifiche alla circolazione per il 16 giugno

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Per consentire la cantierizzazione di lavori previsti il 16 giugno nell’area di Via Persichetti il Comando di Polizia Municipale ha emesso un’apposita ordinanza con cui vengono disposte modifiche alla viabilit?.In virt? di tale provvedimento, pertanto, luned? 16 giugno, dalle ore 7 alle ore 12 in Via Persichetti, nel tratto posto all’intersezione con via Colle di Roio, verr? disposta la chiusura temporanea della carreggiata stradale con istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione ambo i lati.

