- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Ottobre 14, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, Viabilità: lavori sulla rete fognaria in via Caldora, le modifiche alla...
Attualità

L’Aquila, Viabilità: lavori sulla rete fognaria in via Caldora, le modifiche alla circolazione stradale

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In considerazione di urgenti lavori di riparazione della rete fognaria, con lavori in corso su Via G. Caldora, nei pressi di Porta Bazzano, il Comando di Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale sono in vigore, sino al termine dei lavori, la chiusura temporanea di carreggiata di Via Caldora e le seguenti modifiche alla viabilit? nell’area interessata dagli interventi, come di seguito riportato:Via Caldora (tratto Via Strinella/Porta Bazzano)- istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su ambo i lati ed apposizione del segnale recante la dicitura: “STRADA CHIUSA – ACCESSO PER VIA FORTEBRACCIO DA VIA S. CRISANTE”, installato all’intersezione con Via Strinella – Via Fortebraccio (tratto via S. Crisante/Piazza Bariscianello)- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su ambo i lati, ECCETTO STALLI DI SOSTA RISERVATI AI RESIDENTI, e contestuale istituzione del doppio senso di circolazione;- istituzione del divieto di sosta zona rimozione sull’area d’intersezione tra Via Fortebraccio/Via San Crisante, con l’istituzione dei segnali, visibili dalle rispettive direzioni di marcia dei segnali di doppio senso di circolazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli accessi alle strade e agli ingressi privati posti lateralmente al tratto chiuso sono garantiti con idonei sistemi di superamento degli scavi/ostacoli, cos? come sono garantiti l’accesso alle abitazioni dei residenti nei tratti interessati dai lavori e l’accesso pedonale alle attivit? produttive site nei medesimi tratti, con l’utilizzo di passi carrabili e passaggi pedonali a norma – si apprende dal portale web ufficiale. Ai fini della tutela della sicurezza e della fluidit? della circolazione, in caso venisse ritenuto necessario od opportuno, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, nel caso, idonea segnaletica temporanea – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it