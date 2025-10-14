L’Aquila, Viabilità: lavori sulla rete fognaria in via Caldora, le modifiche alla circolazione stradale

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In considerazione di urgenti lavori di riparazione della rete fognaria, con lavori in corso su Via G. Caldora, nei pressi di Porta Bazzano, il Comando di Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale sono in vigore, sino al termine dei lavori, la chiusura temporanea di carreggiata di Via Caldora e le seguenti modifiche alla viabilit? nell’area interessata dagli interventi, come di seguito riportato:Via Caldora (tratto Via Strinella/Porta Bazzano)- istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su ambo i lati ed apposizione del segnale recante la dicitura: “STRADA CHIUSA – ACCESSO PER VIA FORTEBRACCIO DA VIA S. CRISANTE”, installato all’intersezione con Via Strinella – Via Fortebraccio (tratto via S. Crisante/Piazza Bariscianello)- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su ambo i lati, ECCETTO STALLI DI SOSTA RISERVATI AI RESIDENTI, e contestuale istituzione del doppio senso di circolazione;- istituzione del divieto di sosta zona rimozione sull’area d’intersezione tra Via Fortebraccio/Via San Crisante, con l’istituzione dei segnali, visibili dalle rispettive direzioni di marcia dei segnali di doppio senso di circolazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli accessi alle strade e agli ingressi privati posti lateralmente al tratto chiuso sono garantiti con idonei sistemi di superamento degli scavi/ostacoli, cos? come sono garantiti l’accesso alle abitazioni dei residenti nei tratti interessati dai lavori e l’accesso pedonale alle attivit? produttive site nei medesimi tratti, con l’utilizzo di passi carrabili e passaggi pedonali a norma – si apprende dal portale web ufficiale. Ai fini della tutela della sicurezza e della fluidit? della circolazione, in caso venisse ritenuto necessario od opportuno, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, nel caso, idonea segnaletica temporanea – si apprende dal portale web ufficiale.

