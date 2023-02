L’Aquila, Viabilità: le modifiche alla circolazione dal 14 al 15 febbraio

- Advertisement -

Comune di L'Aquila

Il Comando di Polizia municipale dell’Aquila rende noto che, fino al 15 febbraio, la viabilit? urbana subir? alcune modifiche, al fine di consentire la realizzazione di allacci idrici e fognari.

In particolare, dalle ore 8:00 alle 18:00, ? interdetto il traffico veicolare e istituito il divieto di sosta su entrambi i lati, zona rimozione, nelle seguenti strade: via delle Bone Novelle, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Piscignola e via Baldassarre Nardis; via Celestino V, a partire dall’incrocio di vico Picenze e costa Picenze –

La relativa ordinanza ? consultabile sull’albo pretorio comunale a questo indirizzo: https://www.albo-pretorio – it/albo/archivio4_atto_0_482157_0_2.html

