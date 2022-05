L’Aquila, Viabilità: le zone interessate da modifiche temporanee alla circolazione

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Per lavori di metanizzazione la viabilit urbana subir alcune modifiche temporanee – Lo rende noto il Comando della Polizia municipale dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale.

In particolare, dal 23 al 25 maggio, prevista la chiusura della carreggiata stradale in via Antinori con istituzione del divieto di transito e di sosta veicolare zona rimozione su entrambi i lati.

Dal 23 maggio al 24 giugno prevista la chiusura temporanea della carreggiata stradale in via del Sacrestano, a Paganica, con istituzione del divieto di transito e di sosta veicolare con zona rimozione su entrambi i lati.

Le ulteriori strade interessate da interventi sulla viabilit sono le seguenti.

Dal 19 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 15:00, restringimento temporaneo della carreggiata in via Monte Velino, nel tratto compreso tra l’intersezione con piazzetta della Vecchia Pretara fino a via P. Mantini, con istituzione del divieto di sosta e zona rimozione su entrambi i lati.

Dal 19 al 20 maggio, dalle ore 8:30 alle ore 17:00, in via Gabriele D’Annunzio, all’altezza del civico n. 16, divieto di sosta con rimozione dei veicoli su entrambi i lati.

Dal 23 al 24 maggio, infine, ci sar un restringimento temporaneo della carreggiata con istituzione del divieto di sosta e zona rimozione su entrambi i lati, in via dei Sali, in prossimit dell’intersezione con via Arco delle Terziarie –

