L’Aquila, Viabilità: le zone interessate dalle modifiche temporanee alla circolazione stradale

Il comando di Polizia municipale dell’Aquila rende noto che, nell’ambito di lavori che interesseranno alcune zone della citt, la viabilit urbana subir alcune modifiche temporanee – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Per lavori di metanizzazione previsto dal 9 all’11 maggio il divieto di transito e di sosta, con rimozione su entrambi i lati, in via Tre spighe, all’Aquila, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Antinori e via Sant’Antonio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Inoltre, ci sar un restringimento temporaneo della carreggiata, con istituzione del divieto di sosta ezona rimozione, su entrambi i lati in via Pratelle di Vetoio, in prossimit dell’intersezione con via degli Acquaviva – si apprende dal portale web ufficiale.

Dall’8 maggio all’8 luglio, infine, disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione su entrambi i lati in via Centrale (incrocio con via del Traditore) fraz. Bagno Grande per lavori di ricostruzione privata – si apprende dal portale web ufficiale.

Le ordinanze dei vigili urbani possono essere consultate sul sito istituzionale a questo indirizzo https://trasparenza – comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – it/pagina726_provvedimenti-dirigenti-amministrativi.html

