L’Aquila, Viabilità: limitazioni al traffico su Piazza Duomo nei giorni di festa

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

“A seguito della favorevole riuscita della sperimentazione dello scorso fine settimana, il Comando di Polizia Municipale ha emanato l’ordinanza numero 690/2022, con la quale si regolamenta l’afflusso di auto in Piazza Duomo durante il periodo natalizio”.

? quanto si legge in una nota diffusa dall’assessore alla Polizia Municipale Laura Cucchiarella che spiega: “Per salvaguardare la tranquillit? dei tanti visitatori che si recano, soprattutto durante il fine settimana, presso il villaggio di Piazza Duomo per godere delle attrazioni, fare acquisti presso gli esercizi commerciali ed il mercatino, a seguito del positivo riscontro della sperimentazione del week-end appena trascorso, di concerto con il Comando di Polizia Municipale, ? stata redatta l’ordinanza che, per le giornate del 23, 24, 25, 26, 30, 31 Dicembre e 1, 6, 7 e 8 Gennaio, dispone dalle ore 17.00 alle 23.00 il divieto di transito sulla parte alta di Piazza Duomo, obbligando gli autoveicoli in transito su Corso Federico II, provenienti dalla Villa Comunale, a svoltare a sinistra ed immettersi su Via Indipendenza – viene evidenziato sul sito web. ? inoltre stabilito il divieto di transito in via Cimino, nel tratto che va da via Santa Giusta a piazza Duomo – recita il testo pubblicato online. Infine, per i mezzi provenienti dalla parte bassa di Piazza Duomo e che quindi transitano davanti alla chiesa di Santa Maria del Suffragio, sar? imposto l’obbligo di svoltare a destra su Via Indipendenza”.

Continua l’Assessore: “Voglio sottolineare la possibilit? di recarsi in centro usufruendo della sosta gratuita presso il Parcheggio del Terminal di Collemaggio, collegato da navetta anch’essa gratuita con partenza ogni 10 minuti, (novit? in vigore dal 24 Dicembre). Mi preme poi ricordare – conclude l’Assessore Cucchiarella – il divieto di transito a tutti i mezzi nel tratto di Corso appena ripavimentato, e l’istituzione di apposite aree di sosta per carico/scarico merci da poco realizzate presso Largo Pischedda, piazza Palazzo, piazza IX Martiri e sulla parte alta di piazza Duomo, (in corrispondenza dell’istituto di credito), create per garantire approvvigionamenti di merci anche agli esercizi commerciali situati proprio nell’APU Corso Largo, e annullare, di conseguenza, il passaggio degli automezzi e la tranquillit? dei pedoni”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it