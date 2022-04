L’Aquila, VIABILITÀ, MANNETTI: RIDOTTI I LIMITI DI VELOCITÀ IN VIA DELLA POLVERIERA

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Con un’ordinanza firmata nei giorni scorsi, sono stati estesi alcuni interventi a tutela di pedoni e automobilisti che sono stati attuati in citt con l’istituzione delle “Zona 30”, in cui cio vige il limite di velocit a trenta chilometri orari.

Lo rende noto l’assessore alla Mobilit del Comune dell’Aquila Carla Mannetti.

“Siamo intervenuti anche su sollecitazione della scuola ‘Edmondo de Amicis’ e delle famiglie che hanno figli iscritti in quell’istituto”, spiega la Mannetti, “istituendo il limite in via della Polveriera nel tratto compreso tra l’intersezione con Via del Torcituro ed il civico n. 60”.

“Le ‘Zona 30’ – ricorda l’assessore – sono state approvate dalla Giunta in precedenza e gi eseguite in Via Vicentini, Viale Panella e Viale della Croce Rossa”.

“Nei prossimi giorni”, conclude la Mannetti, “inizieranno i lavori per l’installazione della segnaletica stradale con il limite di velocit a 30 chilometri orari”.

