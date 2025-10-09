L’Aquila, Viabilità: metro superficie, rimozione rotaie in via Piccinini e via Manzoni

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune dell’Aquila ha aggiudicato i lavori per la rimozione dei binari della metro di superficie presenti su via Manzoni e via Piccinini, nei quartieri di Pettino e Santa Barbara – si legge sul sito web ufficiale. 400mila euro il costo delle attivit?, che seguono quelle gi? avviate dall’amministrazione con cui si ? proceduto allo smantellamento dei binari in via Amiternum, via della Comunit? europea e via Da Vinci – precisa il comunicato. “Con questa operazione – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna – andiamo ad aggiungere un ulteriore tassello per la sicurezza di utenti e mezzi, a due e quattro ruote – Per l’eliminazione dell’infrastruttura nel tratto che conduce all’ospedale San Salvatore, lungo via Lorenzo Natali, abbiamo gi? avviato un’interlocuzione con la Asl, proprietaria dell’area, per valutare le modalit? e le tempistiche dell’intervento”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it