L’Aquila, Viabilità: modifiche al traffico per lavori di adeguamento nell’area di Collemaggio

Fino al prossimo 31 luglio interdetto il traffico veicolare e pedonale in via Jos Maria Escriv, all’Aquila, nel tratto compreso tra l’ingresso all’orto botanico provinciale e il piazzale della basilica di Santa Maria di Collemaggio al fine di consentire i lavori di miglioramento, adeguamento e ripristino dell’area antistante la Porta Santa per l’evento della Perdonanza Celestiniana – viene evidenziato sul sito web.

Inoltre, per consentire i lavori di ripristino del manto stradale, disposta la chiusura al transito veicolare del tunnel di Collemaggio, tra via Caldora e via Jos Maria Escriv, dalle ore 20:00 di venerd 3 giugno fino alle 6:00 del giorno successivo – aggiunge testualmente l’articolo online.

